Mort de George Michael : Témoignage bouleversant de son compagnon Fadi Fawaz

"C'est un Noël que je n'oublierai pas. Trouver son partenaire mort paisiblement au lit dès le matin... Tu me manqueras toujours." C'est par ces quelques mots publiés sur Twitter que Fadi Fawaz a brisé le silence après l'annonce officielle de la mort de George Michael. Le chanteur de 53 ans a succombé à une crise cardiaque et est décédé dans son sommeil... Dans une interview accordée au Telegraph, son compagnon en dit plus.

Le 24 décembre, dans les rues de Goring, le petit village de l'Oxfordshire où était installé George Michael, Fadi Fawaz était photographié en survêtement et les cheveux en bataille. S'imaginait-il que 24h plus tard, il trouverait mort celui dont il partageait la vie depuis plusieurs années ? Au Telegraph, le coiffeur d'une quarantaine d'années fait part de son immense chagrin : "Nous devions déjeuner pour Noël. Je suis allé pour le réveiller et il était parti, paisiblement couché dans son lit. On ne sait pas encore ce qu'il passé. (...) Maintenant, tout est gâché. Je veux que les gens se souviennent de lui pour ce qu'il était : une belle personne."

Questions sans réponse

Le compagnon du chanteur lâche également cette petite phrase qui soulève bien des interrogations : "Tout était très compliqué récemment, mais George avait hâte de fêter Noël, et moi aussi." Fadi Fawaz n'en dira pas plus. George Michael n'avait que 53 ans et le site américain TMZ.com a publié, lundi, des photos surprenantes montrant le chanteur quasiment obèse. À se demander si cette crise cardiaque dont parle le manager de la star, Michael Lippman, n'en est pas la triste conséquence.

D'autres médias vont encore plus loin. Le Telegraph cite une source anonyme selon laquelle le chanteur souffrait d'une addiction à l'héroïne et aurait été hospitalisé après une overdose, l'année dernière. C'est aussi l'avis d'une cousine par alliance interrogée par le Daily Mail. À prendre avec des pincettes bien sûr, comme le fait qu'il vivait reclus dans cette propriété de Goring, ne supportant plus son reflet dans le miroir, comme l'indique une source proche de son management au Daily Mail toujours. Selon le média britannique, George Michael ne recevait la visite que de ses soeurs, Melanie et Yioda, et d'un ami d'enfance. Que le chanteur se fasse de plus en plus discret, y compris à Goring où il était pourtant un habitué du pub, le Telegraph le confirme après une enquête de voisinage approfondie. L'un des habitants interrogés déclare notamment : "Il ne ressemblait plus au George Michael que l'on connaît, c'est très triste." Et un autre d'ajouter avec tristesse : "Il a décoré son jardin de lumières de Noël, donc on savait qu'il était là, mais personne ne l'a vu au village."