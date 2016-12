George Michael en important surpoids avant sa mort : des photos terribles...

Les photographies de TMZ remontent au mois de septembre ; elles ont été prises alors que l'interprète de Careless Whisper était en Angleterre, au restaurant. Les clichés ne sont pas de grande qualité, mais on distingue le visage de George Michael arrondi par de nombreux kilos supplémentaires. Cet état physique pourrait-il avoir un lien avec la crise cardiaque mortelle dont il a été victime, lui qui a connu des déboires avec la drogue et réchappé en 2011 d'une grave pneumonie ? L'autopsie permettra d'en savoir plus sur les circonstances de son décès.

Malgré une santé fragilisée et un retrait manifeste de la vie médiatique ces derniers temps, George Michael avait plusieurs projets en préparation. Il travaillait sur un nouvel album avec le songwriter et producteur Naughty Boy et prévoyait de se produire en France en 2017, d'après sa productrice française, Jackie Lombard.