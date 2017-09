Carla Bruni et Claudia Schiffer défilent pour Gianni, Charlene de Monaco éblouit

Si elle n'était princesse, Charlene de Monaco pourrait tout à fait être mannequin, et sa présence au milieu des étoiles - présentes et passées - des podiums, vendredi 22 septembre 2017 à l'occasion du défilé Versace dans le cadre de la Fashion Week de Milan, ne souffrait pas de la comparaison.

Toujours aussi svelte après avoir mis au monde en décembre 2015 des jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella, l'épouse du prince Albert II de Monaco, qui entretient une vraie histoire d'amour avec la mode (tout particulièrement la marque suisse Akris et la maison française Christian Dior), s'est présentée dans une robe argentée très audacieuse, décolletée et en partie ajourée au niveau de l'abdomen, avant de place au premier rang au côté du champion de F1 Lewis Hamilton.

Pour un peu, elle aurait tout à fait eu sa place lors du grand final de la présentation Versace. Mais pour cela, il fallait avoir collaboré avec le génie Gianni Versace au début des années 1990... Rayonnante, Donatella Versace, la patronne et directrice artistique de la griffe milanaise, était en effet entourée de cinq sirènes mythiques en robes dorées, et pas des moindres : Carla Bruni-Sarkozy, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell et Helena Christensen ont défilé à ses côtés, au son du Freedom! '90 de George Michael (dont le clip incluait la participation de Cindy et Naomi), pour un bouquet final éblouissant à la saveur glorieuse des années 1990 ! Le site du Vogue propose une vidéo de ce moment fabuleux...