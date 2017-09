Albert et Charlene de Monaco : Pique-nique complice avec Jacques et Gabriella

La bonne humeur était au rendez-vous ce vendredi 1er septembre au parc Princesse Antoinette à Monaco. Comme chaque année à la même période, le prince Albert II et son épouse, la princesse Charlene, ont donné rendez-vous aux Monégasques pour le traditionnel pique-nique national.

Arrivé peu après 18 heures selon les informations du journal Var-Matin, le couple princier n'était pas venu seul puisqu'il était accompagné de ses jumeaux, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Les enfants, qui célèbreront leur 3e anniversaire le 10 décembre prochain, étaient absolument craquants dans deux tenues assorties blanc et rouge. Mélanie-Antoinette Costello de Massy et sa mère Elisabeth-Anne de Massy (cousine du prince Albert II) étaient également présentes pour profiter de cet événement convivial.

Entourée du maire de Monaco Georges Marsan, la famille princière a été chaleureusement saluée par Monseigneur Bernard Barsi, l'archevêque de Monaco, débutant les célébrations par une messe ponctuée de chants et de danses orchestrée par des groupes folkloriques, dont la célèbre Palladienne de Monaco. "C'est une grande joie de se retrouver ensemble, un moment de fidélité autour du prince et de sa famille", a-t-il déclaré d'après Var-Matin, avant de glisser quelques mots à l'adresse d'Albert, Charlene et leurs adorables jumeaux. "C'est un bonheur de voir vos enfants grandir dans la joie", a-t-il ajouté.

A l'issue de cette communion catholique, un millier de Monégasques ont poursuivi les célébrations dans la plus pure tradition avec, notamment, un barbecue et un buffet. De quoi entamer la rentrée et le retour prochain de l'automne avec bon goût et décontraction...