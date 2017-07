Albert et Charlene de Monaco : Jacques et Gabriella trop choux pour le Yersin

Si c'est en amoureux que le prince Albert II et la princesse Charlene de Monaco présidaient vendredi 28 juillet 2017 au 69e Gala de la Croix-Rouge monégasque dans la Salle des Etoiles du Sporting, c'est en famille, que, vingt-quatre heures plus tôt, ils prenaient part à une autre grande célébration.

En fin de journée jeudi 27 juillet, le couple princier est apparu avec ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella au Yacht Club de Monaco sur le port Hercule afin de fêter en grande pompe le M/V Yersin, à l'heure pour ce fantastique bateau d'exploration de larguer les amarres. A quelques moments du départ pour le grand large - prévu à 22h30 - de la plateforme scientifique pour une campagne de recherche de pas moins de trois ans autour du monde (à commencer, en août, par les archipels de Macaronésie (Açores, Madère, Canaries, Cap-Vert), Charlene, somptueuse dans une audacieuse robe rouge asymétrique des grands soirs, et Albert, en pantalon blanc et blazer sombre officiel du Yacht Club monégasque, ont fait sensation lors de leur arrivée avec les jumeaux de 2 ans et demi.

Jacques et Gabriella en invités surprise, la relève est assurée

Comme on peut le voir dans la vidéo réalisée à cette occasion par Les Explorations de Monaco, initiative du prince Albert pour une meilleure connaissance des mers et des océans et une sensibilisation à grande échelle à leur préservation, le prince Jacques, vêtu justement d'un polo officiel des Explorations et remarquable à ses longs cheveux bouclés tout blonds, tenait la main de sa maman, tandis que la princesse Gabriella, en petite robe sombre, prenait celle de son papa. Les parents des bambins les ont ensuite pris dans leurs bras pour emprunter la passerelle menant à bord du M/V Yersin, où avait lieu une cérémonie solennelle, sur l'eau et en plein air. Il n'est pas anodin que Jacques et Gabriella, largement préservés de la vie publique compte tenu de leur jeune âge, aient été associés à cet événement : nul doute que leur père espère les voir perpétuer son combat pour la protection du monde marin.

Après l'armateur François Fiat, qui a dit sa fierté de mettre le Yersin au service de la mission de réconciliation de l'homme et de la mer engagée par le prince Albert, le souverain monégasque a pris la parole : "Ce navire magnifique, innovant, écologique, bénéficiant des installations scientifiques les plus remarquables, s'inscrit dans cette grande aventure. Une aventure dont le but est de protéger notre planète et nos mers, hélas si maltraitée. Une aventure partagée par toute la principauté, qui marque ainsi concrètement son attachement à cette haute ambition", a-t-il notamment déclaré avec gravité sous les yeux de son épouse, qui lui a déposé un fugace baiser à la fin de la cérémonie.

Si le prince a remis au capitaine Jean Dumarais les couleurs de Monaco, aussitôt hissées par deux membres de l'équipage, son fils et héritier le prince Jacques a lui aussi apporté sa contribution, participant semble-t-il à la bénédiction.

A la nuit tombée, les jumeaux rentrés avec leur maman, le prince Albert était encore présent pour adresser de grands au revoir et même un baiser à l'équipage du Yerson, au moment où celui-ci quittait la rade éclairée par des effets pyrotechniques en guise de haie d'honneur. Fruit de dix années de travail de conception, cette base scientifique navigante est équipée de six laboratoires de recherche et peut parcourir les mers pendant 50 jours en autonomie, dont 10 sans rejet.