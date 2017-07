Charlene de Monaco, sirène argentée face à Monica Bellucci et François Cluzet

Au coeur de l'été, alors que la plupart des cours d'Europe ont pris congé de la presse ou s'apprêtent à le faire, Monaco vit l'un de ses plus grands rendez-vous princiers de l'année : le gala de la Croix-Rouge monégasque. L'édition 2017, la 69e de cette manifestation caritative instaurée le 10 août 1948, s'est tenue vendredi 28 juillet en la présence élégante à souhait du prince Albert II et de la princesse Charlene, lesquels ont accueilli somptueusement au Sporting Monte-Carlo pas loin d'un millier d'invités, dont de nombreuses célébrités.

Autour d'une Charlene époustouflante en robe bustier argentée à sequins, ses cheveux courts fougueusement coiffés à la verticale, et d'un Albert en veste ivoire et noeud papillon bordeaux, l'actrice Monica Bellucci, actuellement à l'affiche d'On the Milky Road et relativement rare dans ce genre de rassemblement, le cycliste britannique Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France qui a quitté les Champs-Elysées pour le Rocher avec sa femme Michelle, l'acteur Billy Zane, la créatrice danoise Isabell Kristensen, l'incontournable philanthrope monégasque Monika Bacardi, la sculpturale Victoria Silvstedt, l'actrice (The Expandables 3), mannequin et productrice Natalie Burn, le président de la marque de joaillerie De Grisogono Gilles Mansard, l'ex-Miss Beauty International Zoya Sakr, animatrice télé et chroniqueuse originaire du Liban, la beautysta Fouz Alfahed (alias The Real Fouz sur les réseaux sociaux et YouTube), ou encore Bertrand Piccard, le fondateur de Solar Impulse dont le chef d'Etat monégasque est proche, avec sa femme Michèle.

L'acteur François Cluzet, accompagné en principauté par sa belle Narjiss, et la journaliste Maïtena Biraben formaient le duo en charge de l'animation de la soirée, en particulier de la traditionnelle tombola de bienfaisance qui, en plus de l'argent récolté grâce au dîner (1 200 euros la place), contribue à financer les actions de la Croix-Rouge monégasque, sur le Rocher comme à l'international. La suite des festivités s'est déroulée au son d'un concert de The Jinsen et de Christine and the Queens, invitée tout spécialement par la princesse Charlene, suivi d'un feu d'artifice à admirer depuis la terrasse.