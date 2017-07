Albert de Monaco : Confidences fières sur Jacques et Gabriella, petits baigneurs

A 2 ans et demi, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella de Monaco ont un programme chargé pour l'été : avec deux fois deux heures de piscine par jour et deux visites à l'étranger prévues au mois d'août, les enfants du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlene sont d'ores et déjà sur les bases de la vie bien rythmée qui les attend.

Comme il en a pris l'habitude au moment de la période estivale, le souverain monégasque a accordé un entretien à l'hebdomadaire américain People. Outre des commentaires bienveillants sur l'histoire d'amour du prince Harry avec l'actrice Meghan Markle, il y fait de nouvelles confidences sur ses jumeaux et en particulier sur leurs séances de natation avec leur maman : "Ils passent deux bonnes heures dans la piscine dans la matinée et à nouveau dans l'après-midi. J'essaye d'assister à la session de l'après-midi tous les jours", dit-il à propos de ces moments privilégiés dont il avait livré l'an dernier un aperçu via un reportage de l'hebdomadaire Gala.

Engagée très notoirement dans la prévention de la noyade par le biais de la fondation à son nom, la princesse Charlene de Monaco, ancienne nageuse de niveau international (médaillée lors des Jeux pan-africains 1999 et des Jeux du Commonwealth 2002), ne se contente pas de leur apprendre à nager : elle est en train d'en faire de véritables champions de natation en puissance ! Le prince Albert s'avoue d'ailleurs épaté par les progrès rapides de leurs enfants, qui avaient reçu dès l'âge de 8 mois les consignes de sécurité et de survie en milieu aquatique, et l'aisance qu'ils ont acquise : "Jacques ne veut pas porter ses brassards. L'autre jour, il a nagé sur trois mètres sans aucune aide et Gabriella n'est pas loin derrière. La piscine que nous avons à Roc Agel [résidence d'été et havre de paix du couple princier, près de La Turbie, NDLR] n'est pas une piscine à débordement et il arrive à y entrer et en sortir tout seul, sans que personne ne l'aide", relate-t-il avec fierté.

Maman nous a enseigné...

En dehors de leurs apparitions lors des grands moments de la vie publique de la principauté de Monaco, comme la Fête nationale ou les célébrations de Sainte Dévote, Jacques et Gabriella demeurent particulièrement protégés des regards, et ce n'est pas un hasard. Dans ce même entretien pour People Magazine, le prince Albert de Monaco évoquait en effet l'éducation dispensée par sa mère la princesse Grace et le comportement à adopter face à l'engouement parfois intrusif de la presse : "Maman nous a enseigné qu'il faut faire tout notre possible pour protéger notre vie privée, a-t-il confié. Mais vous devez aussi faire face à la presse à certains moments. Quand nous partions en vacances en famille, nous prenions une heure au matin du premier jour pour les photographes. Nous leur donnions cette heure et en contrepartie ils nous laissaient tranquilles pendant nos vacances. Leur donner un peu de temps semblait fonctionner, à l'époque. Peut-être que ça continuera." Verra-t-on ainsi les jumeaux dans un cadre familial cet été ?