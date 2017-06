Charlene de Monaco : Même blessée, la princesse se mobilise avec Alain Bernard

Charlene de Monaco et Alain Bernard partagent la même passion de l'eau. Tous deux anciens champions de natation, l'épouse du prince Albert et l'ancien sportif français ont allié leurs voix lundi 12 juin pour une grande journée de sensibilisation organisée sur la plage du Larvotto, à Monaco.

Malgré sa blessure au poignet gauche qui a remis en cause sa participation au Riviera Water Bike Challenge au début du mois de juin, qu'elle avait pourtant initié, Charlene de Monaco a tenu à encourager la cinquantaine de collégiens engagés pour la journée de prévention de la noyade à Monaco. Entourés de plusieurs professeurs de renom tels qu'Alain Bernard ou le plongeur apnéiste et proche du prince Albert Pierre Frolla, les adolescents ont ainsi pu apprendre les gestes qui sauvent, enseignement qui tombe à point nommé à la veille du lancement de la saison estivale. Depuis trois ans, le programme Water Safety, pour la prévention de la noyade né sous l'impulsion de la fondation Princesse Charlene propose des ateliers ludiques et sportifs. Cette année, ramener une victime avec une planche de sauvetage ou encore apprendre la réalité du cycle de l'eau. L'événement était également organisé par le Centre de sauvetage aquatique de Monaco (CSAM) et Cap O Pas Cap (association française) en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque.

vêtue d'un pantacourt blanc, Charlene de Monaco portait un polo rassemblant le logo de sa fondation, également présent sur sa casquette, mais aussi celui de la Croix-Rouge monégasque. Rayonnante au contact des enfants, la maman des adorables jumeaux Gabriella et Jacques (2 ans), leur a prodigué ses plus précieux conseils.

Bouleversée par deux drames

Au fait de l'actualité, la princesse de 39 ans n'a pas échappé aux deux terribles histoires en relation avec les dangers de la noyade survenues tout récemment. D'abord celle relayée par le Daily Mail, vidéo à l'appui, d'un petit Suédois de 5 ans qui a failli mourir dans une piscine d'Helsinki (Finlande) sans que personne ne capte sa détresse. Alors que sa maman était au sauna, le jeune nageur s'est retrouvé en difficulté. Ce n'est que plusieurs minutes après sa perte de connaissance qu'une autre nageuse a alerté les secours qui ont finalement réussi à le réanimer. Mais aussi celle de la noyade mortelle d'un jeune handicapé de 24 ans au lac de Sainte-Croix dans le Var.

Bouleversée par ces faits divers, Charlene de Monaco a réagi de façon officielle, au nom de sa fondation. "Ce type de drame n'arrive pas seulement dans les pays où les gens n'ont pas les moyens d'apprendre à nager. Chaque année selon l'OMS, 372000 personnes meurent noyées" a alerté l'ancienne championne olympique. Quand je regarde les nouvelles des dernières 24 heures, alors que la saison estivale n'a pas encore débuté, je me dis qu'il est nécessaire de rappeler qu'initier les enfants mais aussi les adultes au Water Safety est important", a-t-elle poursuivi.

Grâce à sa fondation, Charlene de Monaco collecte chaque année des dons permettant d'organiser et de financer des cours de natation et de sécurité en milieu aquatique, à travers le monde. Plusieurs opérations de prévention ont ainsi eu lieu en France mais aussi en Serbie, en Grèce, aux États-Unis, au Soudan, en Afrique du Sud ou encore en Tanzanie.

