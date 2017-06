Charlene de Monaco, blessée, regarde Albert et Gareth relever son challenge

C'est le lot de tous les grands sportifs : une blessure et c'est le forfait... Ancienne nageuse de haut niveau, la princesse Charlene de Monaco a ainsi dû renoncer à disputer, dimanche 4 juin 2017, la 1re édition du Riviera Water Bike Challenge, un événement pour lequel elle avait commencé à se préparer avec acharnement il y a des mois - quitte à devoir laisser ses enfants Jacques et Gabriella pour s'entraîner.

Blessée au poignet lors d'un entraînement, elle ne s'est toutefois pas privée de venir suivre la course dont elle est l'instigatrice et féliciter, au pied du podium, les participants, dont son mari le prince Albert II de Monaco, qui l'a remplacée au pied levé. Une dizaine de jours après avoir mis son maillot de footballeur de l'AS Star Team for Children à l'occasion du traditionnel match caritatif contre une sélection de pilotes de Formule 1 organisé avant le Grand Prix de la principauté, le souverain monégasque jouait les cyclistes sur l'eau au milieu d'une cinquantaine de sportifs réunis pour ce défi : 21 km sur l'eau entre Nice et Monaco en longeant la côte sur d'étonnants vélos flottants Schiller S1.

Parmi les plus célèbres athlètes qui se sont laissé tenter par ce challenge, le chef d'Etat avait le plaisir de retrouver d'anciens pilotes de F1 qu'il connaît bien, en l'occurrence David Coulthard (qui a coproduit un court métrage dont Albert et Charlene sont les acteurs, diffusé en marge du Grand Prix), Nico Rosberg et Mika Häkkinen, mais aussi l'attaquant de l'AS Monaco Valère Germain, la sprinteuse française Muriel Hurtis et la marathonienne anglaise Paula Radcliffe. Après le discours de bienvenue du maire de Nice Christian Estrosi, le prince Albert II de Monaco, qui a demandé à observer une minute de silence à la mémoire des victimes de Londres, a pris le départ pour son équipe - l'occasion pour lui de mesurer la difficulté de manoeuvrer ces water bikes alors que le vent soufflait dans la baie. Chacune des dix équipes engagées dans cette course au profit des actions de la Fondation princesse Charlene de Monaco était composée de cinq membres, et le prince a ensuite passé le relais à son beau-frère Gareth Wittstock.