Charlene de Monaco en Afrique du Sud : "J'ai hâte d'amener Jacques et Gabriella"

Entrant dans le vif du sujet, la princesse Charlene, polo de la Croix-Rouge sud-africaine sur le dos, a ensuite fait une démonstration des gestes de premiers secours et de réanimation cardio-pulmonaire devant des écoliers très attentifs, et pour cause : certains enfants, orphelins, sont chefs de famille en dépit de leur jeune âge et assument la responsabilité de leurs frères et soeurs. Ces connaissances, qui ont été intégrées au programme de la Fondation Princesse Charlene de Monaco, peuvent éviter des drames...

Grâce au compte Instagram de la branche locale de l'ONG, on peut avoir un aperçu de la suite des aventures de Charlene en Afrique du Sud, qui a pris part samedi 22 avril à une réunion hippique à l'hippodrome de Turffontein. L'altesse monégasque a fait honneur au Ladies Day - le traditionnel jour des dames aux courses, où élégance et extravagance règnent -, spectaculaire dans une robe rayée noir et blanc de la marque suisse Akris, tenue complétée par une casquette noire. En présence de son frère Sean Wittstock, qu'on voit bien moins souvent que Gareth, installé en principauté, elle a notamment pu suivre la course à son nom, la Princess Charlene Empress Club Stake, et remettre un chèque au profit de la Croix-Rouge sud-africaine.