Charlene et Albert de Monaco : Jacques et Gabriella aussi fêtent sainte Dévote !

Entamées hier avec la participation flamboyante du prince Albert II et de la princesse Charlene de Monaco, chargés comme chaque année de "mettre le feu", les célébrations de sainte Dévote, la sainte patronne de la principauté, se sont poursuivies ce vendredi 27 janvier 2017. Cette fois, ce sont les jumeaux Jacques et Gabriella qui ont contribué à animer les cérémonies.

À peine plus de deux mois après la Fête nationale, le 27 janvier est aussi jour de fête, sur le Rocher. C'est en effet un 27 janvier, au début du IVe siècle, que serait arrivée en principauté, guidée par une colombe, la barque contenant le corps mutilé d'une jeune chrétienne de Corse martyrisée par le préfet Barbarus sous les empereurs Dioclétien et Maximien. Inhumée dans une chapelle du vallon des Gaumates, près du port, elle allait devenir bien plus tard, au XVIIe siècle, la sainte patronne de la principauté. Aujourd'hui encore, sa légende nourrit l'histoire et la culture nationale de Monaco, terre de traditions où on ne manque pas de l'honorer comme il se doit.

Bénies jeudi soir, les reliques de sainte Dévote, dont il vient d'être attesté scientifiquement "qu'il s'agit bien d'ossements d'une jeune femme", ont été accueillies vendredi matin à la cathédrale de Monaco par les membres du clergé et de la vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde, avant la messe pontificale présidée par Son Excellence Monseigneur Luigi Pezzuto, non apostolique. À l'issue de l'office conduit par l'archevêque Monseigneur Bernard Barsi devant le souverain et son épouse, le gouvernement princier, les assemblées élues et les corps constitués ainsi que de nombreux fidèles, une procession a pris peu après 11h la direction du palais princier, portant la châsse contenant les reliques.

Jacques s'illustre, Gabriella se cache

Belle surprise de ces célébrations, la princesse Gabriella et le prince héréditaire Jacques de Monaco y ont assisté, apparaissant au balcon du palais avec leurs parents tandis qu'une garde d'honneur et que l'orchestre des carabiniers du prince rendait hommage à sainte Dévote. Comme lors de la Fête nationale en novembre, le prince Jacques, dans les bras de sa maman, a semblé se réjouir du spectacle – même si, cette fois, l'orchestre ne jouait pas d'AC/DC ! On a aussi pu assister à un moment cocasse et attendrissant lorsque le petit bonhomme aux beaux cheveux tout blonds a pointé du doigt le visage de son papa, comme fasciné... Sa soeur la princesse Gabriella, elle, s'est montrée un peu plus discrète, se contentant de passer furtivement la tête entre les barreaux et de monter quelques instants dans les bras du prince Albert ; ce qui n'est déjà pas si mal quand on se souvient que son caractère bien trempé lui a joué des tours lors du pique-nique populaire des Monégasques en septembre et lors de la distribution de cadeaux de Noël aux enfants de la principauté.

Les jumeaux, qui ont fêté le 10 décembre leur 2e anniversaire et se sont depuis joints à leurs parents pour les voeux des fêtes de fin d'année, continuent d'apprendre...