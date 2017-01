Charlene et Albert de Monaco : Tendrement unis face aux flammes de Sainte Dévote

Retour flamboyant pour la princesse Charlene de Monaco : plus d'un mois après sa dernière apparition publique et alors qu'elle vient de fêter le 25 janvier ses 39 ans, la femme du prince Albert II de Monaco se tenait bel et bien à ses côtés, jeudi 26 janvier 2017, pour les traditionnelles célébrations de sainte Dévote, sainte patronne de la principauté.

Le couple princier n'avait plus été réuni aux yeux du public depuis les magnifiques photos et l'adorable vidéo les mettant en scène à Noël avec leurs enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, quelques jours après le 2e anniversaire des jumeaux, pour présenter leurs voeux aux Monégasques. Mais Charlene, qui n'a assisté cette année à aucune des représentations du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, a littéralement rallumé la flamme en mettant conjointement avec son époux le feu à la fameuse barque rappelant la légende de sainte Dévote : celle de l'embarcation qui amena en l'an 312, guidée par une colombe, le corps mutilé d'une jeune chrétienne de Corse martyrisée sous les empereurs Dioclétien et Maximien (début du IVe siècle), devenue au XVIIe siècle sainte patronne de la principauté ; mais aussi, par suite, celle qui veut qu'un capitaine florentin du nom d'Antinope ait cherché en 1070 à dérober les reliques de sainte Dévote. Piégé par un vent violent qui l'empêcha de s'enfuir avec son butin, Antinope fut arrêté et Ugo Grimaldi ordonna qu'on lui coupe les oreilles et le nez, avant de faire brûler son bateau sur la plage de Monaco.

Au terme d'une journée de célébrations débutée avec la messe des traditions en langue monégasque en l'église Sainte-Dévote, la barque symbolisant l'arrivée de la martyre sur le Rocher a été accueillie en procession sur le quai des États-Unis vers 18h30 et accompagnée au Vallon des Gaumates pour la bénédiction des reliques, avant de repartir vers la place Sainte Dévote. À 19h, Albert et Charlene ont pu y assister à une messe célébrée par l'archevêque monégasque Bernard Barsi en ce lieu fameux de leur mariage, où ils s'étaient recueillis avec une intense émotion. Point culminant de cette journée de commémoration, le prince et la princesse, entourés par les Monégasques, ont fait s'embraser l'embarcation sur le parvis de l'église, abaissant leurs torche puis contemplant, serrés l'un contre l'autre, le spectacle impressionnant des flammes s'élevant dans la nuit noire. Puis, tandis que certains partaient peut-être en quête de clous censés porter bonheur dans les restes de la barque, tous se préparaient à lever les yeux pour regarder le feu d'artifice tiré au dessus du port Hercule.