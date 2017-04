Louis Ducruet : Sa chérie Marie lovée contre lui pour une belle victoire

Le tournoi de Monte-Carlo s'est achevé en beauté le 23 avril sur la victoire de Rafael Nadal. Le joueur espagnol est comblé depuis qu'il a atteint la victoire sous les yeux amoureux de sa compagne, Maria Francisca Perello, surnommée "Xisca". La dernière journée de la manifestation sportive a donc vu la dixième victoire de l'Espagnol au Masters 1000. Un spectacle applaudi par le footballeur Patrice Evra et sa femme Sandra, ainsi que par plusieurs personnalités de la famille monégasque naturellement : le prince Albert et son neveu Louis Ducruet, tendrement accompagné de son amoureuse.

Rafael Nadal a battu son compatriote Albert Ramos (6-1, 6-3) ce dimanche. Avec 50 trophées sur l'ocre, le tennisman de 30 ans dépasse désormais d'une longueur l'Argentin Guillermo Vilas, qu'il avait rejoint au palmarès il y a près d'un an à Barcelone. En Catalogne la semaine prochaine, Nadal chassera aussi la "Decima" tout comme à Roland-Garros (du 28 mai au 11 juin) où il est déjà le maître incontesté. Dans l'ère professionnelle (depuis 1968), aucun tennisman n'avait encore remporté dix trophées dans un même tournoi, pas même l'homme aux dix-huit titres majeurs Roger Federer qui s'est jusqu'ici arrêté à huit sur l'herbe de Halle.

Quelques jours auparavant, l'heureux papa de jumeaux et le fils de sa soeur Stéphanie étaient réunis pour une autre rencontre sportive. La famille princière et le public monégasque étaient en liesse à Louis-II pour un moment historique : la victoire de l'AS Monaco contre le Borussia Dortmund. Si Albert de Monaco a posé avec sa cousine, la baronne Elisabeth Anne de Massy, présidente de la Fédération monégasque de tennis et présidente du Monte-Carlo country club, et Mélanie de Massy, le frère de Pauline et Camille était aux anges avec sa bien-aimée, la ravissante Marie.