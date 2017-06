Alain Bernard officialise avec sa nouvelle et superbe compagne Faustine

De nombreuses oeuvres caritatives bénéficient du soutien de célébrités. C'est le cas de la Croix-Rouge française, à qui Alain Bernard et Franck Dubosc se sont joints. Accompagnées de leurs chéries respectives, les deux hommes ont assisté ce week-end au gala d'une unité de l'organisation.

Après la soirée "Love on the Rocks" de de Grisogono et le gala "Cinema Against AIDS" de l'amfAR, en marge du 70e Festival de Cannes, le Cap-Eden-Roc, à Antibes, a accueilli un nouvel événement ! L'unité locale d'Antibes-Juan les Pins-Vallauris de la Croix-Rouge française y a convié plus de 240 personnes pour sa cinquième soirée annuelle. Le nageur français Alain Bernard et l'acteur et humoriste Franck Dubosc en faisaient partie, et étaient accompagnées de leurs moitiés, les ravissantes Faustine et Danièle.

Alain Bernard et Faustine ont réussi leur première sortie mondaine à deux ! Le couple a notamment régalé les photographes en posant près de la piscine d'eau de mer de l'hôtel cinq étoiles. Un beau duo pour le célèbre sportif qui semble loin de la période noire qu'il a vécue. En effet, en 2015, il a dû faire face au décès de son père, au drame de l'émission Dropped et à une rupture amoureuse. Au bras de Faustine, il savoure à nouveau la vie et capture de temps en temps de beaux moments qu'il diffuse sur son compte Instagram.