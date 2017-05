Rita Ora, Pamela Anderson et Naomi Campbell scintillantes pour de Grisogono

Le 23 mai, le tout Cannes s'est rendu à l'hôtel du Cap-Eden-Roc, pour la soirée de Grisogono. Une soirée au nom plus qu'évocateur, Love on the Rocks. Au programme : défilé de mode et concert plus que privé de Jessie J. Et surtout, un parterre de stars.

Fawaz Gruosi, fondateur de la célèbre maison de joaillerie, n'a plus besoin de le prouver, il sait recevoir. Et c'est dans ce cadre à couper le souffle, que les mannequins les plus convoités du moment se sont succédés au photocall avant de partager quelques moments inoubliables durant la soirée. Il y avait bien sûr Hailey Baldwin, Elsa Hosk, Natasha Poly, Sara Sampaio, accompagnée de son petit ami Olivier Ripley, Toni Garn, Georgia Fowler, mais aussi la ravissante Camilla Morrone, belle-fille d'Al Pacino. Les Françaises étaient également de la partie, avec en première ligne Jenaye Noah, la fille de Yannick Noah, la superbe Tina Kunakey, compagne de Vincent Cassel, ainsi que Cindy Bruna, qui n'avait rien à lui envier. Des jeunes femmes assurément toutes honorées de se retrouver avec l'une des légendes des top models des années 90 : Naomi Campbell. La panthère était de sortie et captivait une nouvelle fois tous les regards.

Rita Ora et Pamela Anderson rivalisaient de beauté, toutes deux vêtues de robes au décolletés audacieux. Fawaz Gruosi, radieux aux côtés de son épouse Sophie Taylor, était également ravi de recevoir à sa soirée cannoise son ami Antonio Banderas, venu au bras de sa compagne Nicole Kimpel. À cet évènement, on a également pu croiser l'acteur Chris Tucker, les anciennes copines Paris Hilton, avec son petit ami Chris Zylka, et Lindsay Lohan, mais aussi Victoria Silvstedt, Siran Manoukian, Lan Yu, Ming Xi, Tomer Sisley et sa compagne Sandra Zeitoun de Matteis, Doina Ciobanu et Mischa Barton.