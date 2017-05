Jenaye Noah : La fille de Yannick Noah, beauté scintillante à Cannes

J-4 avant la fin du 70e Festival de Cannes ! Jenaye Noah en a découvert la ferveur cette semaine, en réalisant sa toute première montée des marches. La fille de Yannick Noah et Heather Stewart-Whyte a poursuivi sa folle aventure cannoise mardi soir, au cours de l'immanquable soirée De Grisogono...

Cette année encore, De Grisogono a profité du Festival de Cannes, organisant pour de très chanceuses personnalités une nuit mémorable. La soirée Love on the Rocks organisée par la maison de joaillerie suisse s'est déroulée à l'hôtel du Cap-Eden-Roc, à Antibes. Jenaye Noah s'y est rendue vêtue d'une ravissante robe bleue et chaussée de sandales Giuseppe Zanotti. Des boucles d'oreilles et une manchette de haute joaillerie de la maison accessoirisaient sa tenue.

Jenaye figurait sur une impressionnante liste d'invités. Les actrices Lindsay Lohan et Pamela Anderson, la chanteuse Jessie J ainsi que Victoria Silvstedt étaient également de la partie.