Jenaye Noah : La fille de Yannick fait sensation pour sa première fois à Cannes

C'est toujours un événement, la première fois que l'on monte les iconiques marches du Festival de Cannes sous le feu crépitant des flashs de photographes. Et c'est peut-être plus particulier lorsque l'on est une enfant de star, qui a grandi avec la médiatisation d'un parent chouchou du grand public. À ce petit jeu, nous demandons Yannick Noah et sa sublime fille, Jenaye.

La belle âgée de 19 ans s'est effectivement offert son premier Festival de Cannes et une montée des marches en bonne et due forme, répondant à l'invitation de De Grisogono. La maison de joaillerie, représentée par Gilles Mansard, avait en effet paré la sublime top model, vêtue d'une robe rouge. Tout en sobriété et en élégance, à son image.

Rayonnante avec son visage ovale, ses sublimes yeux verts et ses lèvres légèrement pulpeuses, Jenaye Noah a brillamment réussi sa première fois cannoise. De quoi rendre fière sa maman, le top model britannique Heather Stewart-White, dont elle a hérité ses traits, envisageant de facto la même carrière. Et ça marche plutôt pour la jeune femme qui, en octobre dernier, s'offrait son premier défilé, pour le créateur Azzedine Alaïa, avant d'enchaîner ensuite avec Chanel. Courtisée, elle a déjà signé un contrat avec les agences Storm à Londres et Elite à Paris.