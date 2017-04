Jenaye Noah : D'où vient le prénom original de la fille de Yannick Noah ?

Jenaye Noah en couverture d'un grand magazine féminin français, ce n'était qu'une question de temps. Comme elle l'avait annoncé quelques jours auparavant, la fille de Yannick Noah s'offre la cover du Elle pour son numéro du 28 avril et sa première série mode. De plus en plus présente dans le paysage fashion, Jenaye Noah fait partie des nouveaux talents de l'agence Elite qui gère de prestigieux mannequins tels que Bar Refaeli, Kendall Jenner ou encore la bombe brésilienne Adriana Lima. Comme le rappelle l'hebdomadaire, cette couverture n'est pas tout à fait sa première puisqu'elle avait déjà posé, petite fille, avec sa maman il y a presque vingt ans. Jenaye avait justement partagé la photo en question un peu plus tôt dans le mois...