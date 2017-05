Cannes 2017: Nicole Kidman en tutu devant un cerf sacré et Ségolène Royal

À la veille de réunir un mythique parterre de stars pour le grand anniversaire des 70 ans du Festival de Cannes, ce lundi 22 mai a été le théâtre d'une belle répétition et assurément l'une des meilleures montées des marches depuis le début de la 70e édition. Projeté au Grand Théâtre, le film Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos a permis à Nicole Kidman de poursuivre son grand marathon cannois, elle qui porte pas moins de quatre films dans diverses sélections cette année.

La star australienne a pu bénéficier du soutien de Colin Farrell, l'acteur n'ayant pu être présent plus tôt dans la journée pour le photocall et la conférence de presse. Son mari Keith Urban était également de la partie, lui qui ne rate jamais une occasion de voir son épouse briller devant les projecteurs. Les jeunes acteurs Sunny Suljic, Raffey Cassidy, Barry Keoghan et le producteur Ed Guiney complétaient ce beau tableau.

Mais avant le show de la grande Nicole dans son tutu revisité et signé Calvin Klein, de nombreuses autres personnalités ont grimpé les marches et ont fait crépiter les flashs. La belle Sara Sampaio a fait grimper le thermomètre de quelques degrés dans une robe tout en transparence, sous les yeux de ses consoeurs mannequin dont Jourdan Dunn (parée de bijoux De Grisogono). Les jeunes acteurs de la sélection Adami ont eux aussi eu le droit à leur heure de gloire, entouré des expérimentés Marie Gillain et Stéphane de Groodt. Aure Atika nous a offert son plus beau sourire pour braquer les projecteurs sur son film, En attendant les hirondelles. Sandrine Kiberlain était avec son jury de la Caméra d'or dont Elodie Bouchez. Josh Hartnett était là pour défendre son dernier film, Oh Lucy ! d'Atsuko Hirayanagi. Et on a également croisé Kristin Scott Thomas, Jean-Paul Gaultier, Marie Kremer, Jasmine Saunders, Paolo Sorrentino et Daniela D'Antonio, le réalisateur John Cameron Mitchell (qui s'était distingué la veille avec How to Talk to Girls at Parties... avec Nicole Kidman) ou encore Angela Ismailos.

L'autre événement du soir, c'était la montée des marches du film Une suite qui dérange. Chapeauté et porté par l'ex-vice président américain Al Gore, ce documentaire n'est autre que la suite du film choc Une vérité qui dérange. On y voit Gore poursuivre infatigablement son combat en voyageant autour du monde pour former une armée de défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique climatique internationale. Présenté en séance spéciale ce 22 mai, Une suite qui dérange a créé l'événement en réunissant à la fois les artisans du film, dont Al Gore (avec sa compagne activiste Elizabeth Keadle), mais aussi des écologistes convaincus, entre le principal artisan de la COP 21, Ségolène Royal, mais aussi Maud Fontenoy, Jacques Attali et Yann Arthus-Bertrand.