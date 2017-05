amfAR 2017 : Bella Hadid, Irina Shayk, Doutzen Kroes... les plus belles tenues

De nombreuses soirées rythment ce 70e Festival de Cannes. La plus prestigieuse, organisée par l'amfAR, s'est déroulée ce jeudi 25 mai au Cap-Eden-Roc, à Antibes. L'hôtel cinq étoiles a accueilli un véritable défilé de mode à ciel ouvert. Bella Hadid, Doutzen Kroes et Irina Shayk en étaient les participantes les mieux habillées...

– Anja Rubik : C'est avec Anja Rubik que nous commençons la best-dressed list du 24e gala Cinema Against AIDS de l'amfAR. Le top model polonais a assisté à l'événement dans une robe et chaussée de souliers Saint Laurent. Le créateur Anthony Vaccarello dispose du soutien infaillible de sa muse et amie.

– Aymeline Valade : Plutôt que d'enfiler une robe superbe (comme nombre d'invitées de l'événement), Aymeline Valade s'est rendue au Cap-Eden-Roc en chemisier et pantalon ! Vêtue par la marque italienne Redemption, l'actrice et top model français de 32 ans a accessoirisé sa tenue d'une pochette Swarovski.

– Bella Hadid : Comme lors du défilé de la fondation Fashion for Relief, Bella Hadid était sortie pour briller ! Le top model de 20 ans y est parvenu grâce à une robe haute couture Ralph & Russo, confectionnée spécialement pour l'occasion.

– Bianca Balti : Bianca Balti a elle aussi brillé sur le photocall du dîner de l'amfAR. La belle Italienne était habillée d'une robe noire Dolce & Gabbana, elle portait des boucles d'oreilles et un collier de haute joaillerie Akillis.

– Cindy Bruna : Haute joaillerie toujours avec Cindy Bruna, également présente à l'hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, ce jeudi 25 mai. Le mannequin français de 22 ans y était accompagné de Gilles Mansard, président de Grisogono France. Elle portait une robe haute couture Ulyana Sergeenko et un collier et une bague De Grisogono en diamants et émeraudes.

– Doutzen Kroes : Au fil des années, Doutzen Kroes est devenue une habituée du dîner de l'amfAR. Elle a réaffirmé son soutien à la fondation de recherche contre le sida dans une robe Boss pensée par le créateur et directeur artistique Jason Wu et conçue uniquement pour l'occasion. Les élégants Jason Wu et Sunnery James l'ont escortée à l'entrée du Cap-Eden-Roc.

– Irina Shayk : Deuxième sortie mondaine pour Irina Shayk depuis la naissance de son premier enfant ! Après sa mémorable montée des marches, la maman top model s'est fait un plaisir de régaler les photographes présents à la soirée de l'amfAR. Elle portait une robe Prada.