Kate Moss, Kendall Jenner, Naomi Campbell... : Top models unis à Cannes

C'est au profit d'une autre fondation, Save the Children, que Fashion for Relief et Naomi Campbell ont fait trembler la ville de Cannes ! L'icône mode britannique de 46 ans a pu compter sur le soutien de ses amies mannequins, dont Heidi Klum, Kate Moss, Natalia Vodianova et Natasha Poly, présentes ce dimanche 21 mai à l'aéroport Cannes-Mandelieu pour le défilé Fashion for Relief. D'autres stars de la profession, plus jeunes, se sont joints à la fête.

Ainsi, Bella Hadid et son amie Kendall Jenner se sont mesurées à leurs aînées et ont régalé les chanceux spectateurs du show, habillées de tenues généreusement prêtées par de prestigieuses enseignes. La reine Rania de Jordanie, la créatrice de mode Donatella Versace, les mannequins Lottie Moss (19 ans, petite soeur de Kate) et Tina Kunakey (compagne de l'acteur Vincent Cassel), l'actrice Uma Thurman ou encore Adrien Brody et sa compagne Lara Lieto étaient de la partie.

L'acteur Antonio Banderas, venu avec sa compagne Nicole Kimpel, et la chanteuse Mary J. Blige comptaient également parmi les mannequins participants au défilé de Fashion for Relief. Des mannequins vêtues de T-shirts de la collection de vêtements Child at Heart, nom de la collaboration de la fondation chère à Naomi Campbell et la marque Diesel, récemment dévoilée à Paris.