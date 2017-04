Iman Pérez : La fille de Vincent Pérez se mesure à Naomi Campbell

C'est au magasin Diesel situé rue Montmartre, dans le 1er arrondissement, que les trois femmes se sont rendues ! Naomi Campbell, le directeur artistique de Diesel Nicolas Formichetti et le créateur de la marque – et président du groupe OTB, parent des marques Diesel, Maison Margiela, Marni et Viktor & Rolf – Renzo Rosso y ont présenté leur collaboration, une collection de vêtements baptisée Child at Heart et vendue au profit de l'initiative Fashion for Relief créée par Naomi Campbell en 2005.

Plusieurs personnalités ont eu la chance d'en découvrir le contenu, dont Iman Pérez ! Le mannequin de 17 ans, fille de Vincent Pérez et Karine Sylla, portait à cette soirée Diesel un T-shirt de la collection Child at Heart, rose et imprimée d'une coccinelle.

Les top models Farida Khelfa et Maria Borges, les mannequins français Inès Rau et Melusine Ruspoli, les actrices Karidja Touré et Lou Lesage, la styliste Catherine Baba ainsi que Majda Sakho, épouse du footballeur français Mamadou Sakho, étaient également de la partie.

Côté messieurs, le réalisateur (et acteur) Julien Landais et le comédien Stéphane Bak figuraient sur la liste des invités.

La collection Child at Heart conçue par Diesel et Naomi Campbell est disponible dans 145 magasins et sur le site de la griffe italienne.

Naomi Campbell a annoncé qu'un défilé de mode au profit de son association, Fashion for Relief, aura lieu le 21 mai à Cannes, en marge du Festival.