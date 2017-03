Fashion Week : Estelle Lefébure, Fauve Hautot... Sublimes au défilé Dior

C'est au Musée Rodin, dans le 7e arrondissement, que Dior a réuni les convives de son défilé. L'enseigne y a dévoilé les pièces de sa nouvelle garde-robe prêt-à-porter, pensée par la créatrice Maria Grazia Chiuri et inspirée d'une phrase de Christian Dior extraite de son livre posthume The Little Dictionary of Fashion. "De toutes les couleurs, le bleu marine est celle qui pourra toujours rivaliser avec le noir, elle en a les mêmes qualités", y a écrit le défunt couturier.

De nombreuses personnalités ont découvert, dans un décor nocturne, la collection très navy blue de Christian Dior ! Estelle Lefébure comptait parmi ces chanceux spectateurs. Le mannequin de 50 ans avait pour voisines de front row les top models Karlie Kloss et Erin O'Connor, ainsi qu'Audrey Marnay.

Fauve Hautot était également de la partie ! Ultrachic en robe et souliers noirs, la danseuse, chorégraphe de 30 ans et star de l'émission Danse avec les stars a donné, ce vendredi après-midi, le coup d'envoi de sa semaine de la mode. Elle se poursuit en revanche pour Majda Sakho, vue jeudi en toute fin d'après-midi au Palais de Tokyo, théâtre du défilé Rick Owens. L'épouse du footballeur Mamadou Sakho est de retour à Paris après sa présence à la Fashion Week homme et Haute Couture en janvier et en regoûte la ferveur.

Les actrices Ana Girardot, Anaïs Demoustier, Clémence Poésy, Juliette Besson (fille de Luc Besson et sa première épouse, l'actrice Anne Parillaud) et Oulaya Amamra (Meilleur espoir féminin aux César, Divines), le top model Aymeline Valade, la Poison Girl (nom du parfum féminin de Dior) Camille Rowe, Julia Restoin Roitfeld, le journaliste Guillaume Durand et son épouse Diane de Mac Mahon, le photographe Patrick Demarchelier et la créatrice Victoire de Castellane ont eux aussi répondu favorablement à l'invitation de Christian Dior.

La Fashion Week parisienne s'achèvera le mardi 7 mars.