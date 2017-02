Fauve Hautot : "Je ne sais pas officiellement si DALS reprendra"

Depuis le 9 février dernier, le public peut admirer la belle Fauve Hautot au Palais des Sports de Paris dans la comédie musicale Saturday Night Fever. Une adaptation du film culte La Fièvre du samedi soir dans laquelle elle endosse le rôle de Stéphanie Mangano. A cette occasion, la jurée de Danse avec les stars (TF1) s'est confiée au magazine Télé 7 Jours afin de dévoiler les coulisses du spectacle.

Aussi a-t-on appris que la partenaire de Nicolas Archambault (interprète de Tony Manero) a dû beaucoup répéter les chorégraphies de Malik Le Nost en amont avec la troupe. Pour se plonger dans l'univers de Saturday Night Fever, la compagne de Jules s'est imprégnée "d'un mélange de disco, de R'n'b, de hip-hop et de danse contemporaine".

Fauve Hautot a également dû gérer la partie comédie : "Agnès Boury [actrice et metteuse en scène, NDLR] nous a aidés à nous lâcher, à prendre confiance en nous. Même si je n'ai pas énormément de texte, il faut assurer tous les soirs devant le public, dépasser sa timidité." De son côté, la rousse incendiaire de 30 ans a visionné le film à deux reprises pour comprendre son personnage... afin de mieux s'en éloigner : "A l'écran, elle est très sèche et plutôt pète-sec. Là on me demande plutôt d'être rayonnante et lumineuse."

Bientôt la fin de Danse avec le stars ?

En plus de lui permettre d'en apprendre un peu plus sur la comédie et la danse, ce projet lui permettra de réaliser son rêve, monter son "spectacle très rock, mêlant la danse à d'autres formes d'art" : "Je me suis dit que cela allait me permettre de voir comment créer un show, le calibrer sur la scène." Un show qui la forcera à abandonner son rôle de jurée dans Danse avec les stars ? Rien n'est moins sûr ! "Aujourd'hui, je ne sais pas officiellement si l'émission reprendra. Je me poserai la question le moment venu", a précisé la danseuse.