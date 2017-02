Fauve Hautot : Son astuce sexy pour séduire Jules !

Difficile de résister au charme et au sex-appeal de Fauve Hautot. Après avoir enchanté le public de Danse avec les stars 7, la belle jurée ravira celui de la comédie musicale Saturday Night Fever (qui se jouera à partir du 9 février, au Palais des Sports de Paris). Une adaptation du film culte La Fièvre du samedi soir dans laquelle elle endosse le rôle de Stéphanie Mangano.

Pourtant, la rousse incendiaire est loin d'avoir conscience d'être un fantasme pour de nombreuses personnes, comme elle l'a confié au détour d'une interview pour le magazine Gala : "Je n'en ai toujours pas conscience. C'est vrai que je cultive une sensualité du mouvement quand je danse, et ça peut en affoler quelques-uns, mais dans la vie, je ne suis pas du tout dans un jeu de séduction."

Et heureusement, auquel cas on imagine que son compagnon Jules n'apprécierait guère. Mais qu'il se rassure, Fauve Hautot ne jure que par lui depuis trois ans et a même dévoilé sa petite technique pour le séduire : porter, idéalement, une robe dos nu. Et sans soutien-gorge s'il vous plaît : "Comme je n'ai pas de poitrine, je ne porte jamais de soutien-gorge."

Fauve Hautot a également révélé que son Jules lui avait offert un magnifique cadeau afin de fêter ses 30 ans comme il se doit : "Il m'a offert une très jolie bague pour mes 30 ans, mais quand on se fait des cadeaux, c'est plutôt des voyages." De quoi faire des envieux.

L'intégralité de l'interview de Fauve Hautot est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, dans le numéro du mercredi 1er février.