Fauve Hautot : Amoureuse complice au côté de Jules avant d'enflammer la piste

Près d'un mois après le bouclage de la septième saison de Danse avec les stars (remportée haut la main par Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova), la pétillante jurée Fauve Hautot enchaîne les projets à la vitesse éclair. Dès le 9 février prochain, elle sera en effet l'une des stars de la nouvelle comédie musicale mise en scène par Stéphane Jarny, l'adaptation française du cultissime Saturday Night Fever, au Palais des Sports de Paris.

En attendant de partir à la conquête du public, la chorégraphe de 30 ans a profité de son temps libre pour se rendre dimanche 8 janvier à l'avant-première de la série Netflix Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire, organisée à la Bibliothèque nationale de France en présence de nombreuses personnalités.

Venue au bras de son chéri de longue date, le réalisateur et photographe Jules Renault (27 ans), la flamboyante danseuse s'est affichée en grande forme devant les caméras, vêtue d'une combinaison quadrillée et d'une veste en cuir. Plus amoureux que jamais, Fauve Hautot et Jules Renualt sont apparus unis et complices pour prendre la pose bras dessus bras dessous devant les photographes. S'ils restent très discrets sur leur vie privée, les tourtereaux ne manquent jamais de se retrouver à l'occasion d'événements publics, comme ce fut récemment le cas pour une projection du film Dalida.

Aujourd'hui (mercredi 11 janvier), c'est à l'occasion de l'inauguration du lancement des soldes d'hiver que Fauve Hautot est de nouveau réapparue, cette fois au côté des membres de l'équipe de Saturday Night Fever. Accompagnée de Nicolas Archambault, Flo Malley, Gwendal Marimoutou, Stephan Rizon et Nevedya, la chorégraphe a enflammé les Galeries Lafayette en offrant une danse endiablée au public. De quoi se donner beaucoup d'énergie avant de partir à la course aux emplettes...