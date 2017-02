Camille Rowe : Son histoire d'amour, le cinéma... la Poison Girl se confie

L'industrie de la mode n'a d'yeux que pour ses top models, un dévouement qui les pousse à tenter d'autres aventures, dans la musique ou au cinéma. Camille Rowe a choisi le grand écran et y fait son retour, avec le film Rock'n Roll réalisé par - et avec - Guillaume Canet. Elle en fête la sortie en se prêtant à une interview pour Paris Match, et y parle de politique, de comédie et d'amour...

C'est dans le Paris Match n°3535, en kiosques ce jeudi 16 février, que Camille Rowe se confie ! Le magazine est parti à sa rencontre à New York, où elle a récemment assisté à une soirée organisée par Dior et le parfum Poison Girl. La Franco-américaine de 27 ans a parlé de son enfance, des États-Unis présidés par Donald Trump ("J'ai perdu mon optimisme et j'ai peur... Je suis déprimée, moi qui, il n'y a pas si longtemps, essayais de toujours rester positive", révèle-t-elle) ainsi que d'un sujet plus joyeux : sa romance avec le chanteur Devendra Banhart.

"Avant d'être avec lui, je le trouvais joli, intelligent et très drôle. On se croisait et son meilleur ami était fiancé à ma meilleure amie... À Noël 2015, nous avons décidé d'aller à Big Sur, en Californie... C'est beau de tomber amoureux à Big Sur, mon endroit préféré", déclare Camille Rowe. Elle ajoute, concernant un potentiel mariage et la naissance d'une famille : "Je pense que oui [Devendra serait le père idéal]..."

Outre son rôle d'égérie du parfum Poison Girl de Dior et sa récente participation au défilé Victoria's Secret 2016 à Paris, Camille Rowe se met en scène dans Rock'n Roll (sorti mercredi 15 février) et y donne la réplique à Guillaume Canet et Marion Cotillard. "Ce fut une grosse surprise. On me proposait des rôles de minette, que je refusais. Le scénario de Guillaume, c'était autre chose", indique la jeune femme à propos de l'intérêt du réalisateur.

