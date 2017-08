Charlene de Monaco, Jacques et Gabriella : Visite surprise à des seniors heureux

Un mois après leur adorable apparition avec le prince Albert et la princesse Charlene à bord du Yersin pour lui souhaiter bon vent dans ses expéditions sur les océans et mers du globe, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella de Monaco ont fait samedi 19 août 2017 le bonheur des personnes âgées de la Fondation Hector Otto.

Charlene de Monaco avait en effet décidé de rendre une visite de courtoisie inopinée aux aînés de la maison de retraite située rue Hector Otto et de leur faire la surprise d'amener avec elle, entre deux de leurs séances de natation sans doute, les jumeaux, âgés de 2 ans et demi. Une quarantaine de résidents de la Fondation, qui poursuit son oeuvre un siècle après avoir été créée (en 1916) pour aider des personnes fragilisées par la Première Guerre mondiale, ont ainsi pu profiter de cette ravissante jeunesse - une fois la glace brisée.

Car le prince Jacques s'est d'abord montré un peu intimidé, ainsi que le rapportait dans son édition de dimanche le quotidien Monaco Matin. "Come with me" ("Viens avec moi"), a dû l'encourager la princesse Charlene alors que le blondinet hésitait à pénétrer dans la salle à manger de l'établissement. La princesse Gabriella, quant à elle, ne semblait pas avoir les mêmes réticences ; "say bonjour" ("dis bonjour"), l'a exhortée sa maman. Et de montrer l'exemple : "Bonjour ! Je suis très heureuse de venir ici aujourd'hui. Je vous présente Jacques et Gabriella", a lancé l'épouse du souverain à son arrivée.

Un moment privilégié et un événement fort

Charlene, Jacques et Gabriella n'étaient par surcroît pas venus les mains vides, puisqu'ils avaient apporté pour les seniors des paniers garnis de légumes venant du jardin de Roc Agel, le havre de paix familial, ainsi que des photos que la jeune princesse Gabriella s'est fait un plaisir de distribuer avec sa maman à chaque pensionnaire.

Si cette visite surprise a été suivie par les photographes du palais princier et documentée sur ses outils sociaux (sa page Facebook et le compte Instagram de la princesse), Charlene de Monaco est, en toute discrétion, très présente auprès des résidents de la Fondation Hector Otto. C'était en effet la troisième fois qu'elle venait : "La première fois avec le prince souverain, puis seule, et aujourd'hui avec les deux enfants... C'est un grand honneur", s'est réjoui Jérôme Breton, directeur de la Fondation, auprès de Monaco Matin. "Un moment privilégié et un événement fort", renchérit Laurène Bourgin, gouvernante en chef de l'établissement.

Un petit bisou envoyé de la main par Jacques, un "bye everybody" ("au revoir, tout le monde") signé Gabriella, tous deux dans les bras de Charlene, et c'en était fini de cette jolie parenthèse. En attendant la prochaine.