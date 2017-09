Carla Bruni-Sarkozy émue : Son adorable petite Giulia franchit un cap

Cette rentrée à l'école primaire de sa magnifique princesse scelle la fin de leur bel été. Mère et fille ont notamment passé du temps au cap Nègre, dans la propriété familiale. Entre balades en mer, cheveux dans le vent, et concours de châteaux de sable, Giulia n'a pas eu le temps de s'ennuyer, tout comme sa maman qui, malgré les moments de détente, a préparé la sortie de son nouveau disque.

Sur French Touch, son nouvel album travaillé par le mythique label Verve aux États-Unis et produit par le producteur aux 16 Grammy Awards David Foster, l'artiste de 49 ans reprend certains des ses titres anglo-saxons préférés. On retrouve des classiques du rock, Enjoy the Silence de Depech Mode, Highway To Hell, d'AC/DC, ou encore le fameux A Perfect Day de Lou Reed, mais aussi de vieux standards.