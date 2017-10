Carla Bruni, son étonnant Aurélien : "Mon fils est vegan par conviction..."

Le 6 octobre, Carla Bruni publiait son nouvel album. Intitulé French Songs, il est composé de reprises de standards anglo-saxons, des chansons que l'artiste a chantées toute sa vie comme Enjoy the Silence de Depeche Mode ou The Winner Takes it All d'ABBA. Dans cette sélection éclectique, on retrouve du Lou Reed (l'inévitable Perfect Day), les Rolling Stones (Miss You) et même une chanson d'AC/DC, le dément Highway to Hell. C'est la seule que Carla n'a pas choisie pour son propre plaisir, mais pour faire un cadeau à son fils Aurélien, fan de métal.

Interrogée cette semaine dans Gala, dont elle fait la couverture, l'artiste maman de deux enfants – Aurélien Enthoven (16 ans), fils du philosophe Raphaël Enthoven, et Giulia Sarkozy (bientôt 6 ans) –, évoque son aîné avec beaucoup d'admiration pour son érudition et énormément d'amour. La chanteuse se dit bluffée quand, après lui avoir proposé de l'accompagner en Grèce à la Toussaint pour sa tournée, son fils lui a fait un point sur la situation économique du pays. Mais la vraie passion d'Aurélien, c'est la paléontologie. L'adolescent a même une chaîne YouTube dédiée à cette thématique, pour laquelle il porte le pseudonyme de Giganto. Cette chaîne compte plus de 33 000 abonnés et accumule près de 2 millions de vues. Pas seulement passionné, Aurélien est un jeune homme de conviction : "Il est vegan par militantisme, révèle Carla Bruni. Pour protéger les animaux."

J'essaye de ne pas surinvestir notre relation, je n'interfère pas dans leurs goûts et leur vie

Naturellement, elle a pensé à lui faire faire de la musique. Logique dans cette famille où Carla compose à la guitare et où sa mère, Marisa, fut pianiste concertiste. "Mais entre les devoirs et toutes ses activités, il n'a plus le temps de pratiquer un instrument, raconte la chanteuse. Mes parents m'ont laissée une grande liberté et j'essaye de reproduire cette éducation. Je laisse faire à mes enfants tout ce qu'ils veulent. À part la drogue, l'alcool et les choses dangereuses, bien sûr. Je leur donne tout mon amour et ma protection, mais j'essaye de ne pas surinvestir notre relation, je n'interfère pas dans leurs goûts et leur vie."

Si Aurélien a un profil plus scientifique, Giulia aura sans doute la fibre artistique de sa maman. Carla Bruni en a déjà parlé, la fillette qui va avoir 6 ans demain, jeudi 19 octobre, adore chanter. Et sa star de maman ne s'est pas encore lassée de l'entendre fredonner le thème de La Reine des neiges, mais elle ne se fait pas de plan sur la comète. Dans Gala, elle explique être d'accord avec sa grand-mère qui disait "qu'on ne retient rien des activités que l'on commence avant 9 ans". Pour autant, l'épouse de Nicolas Sarkozy a inscrit leur petite blonde dans une chorale : "C'est très bon de chanter avec les autres et puis cela peut permettre de se désinhiber." Et Carla qui entame une tournée internationale dans quelques semaines sait de quoi elle parle, elle dont le trac est toujours très présent.

Outre la Grèce dans quelques jours, Carla Bruni chantera en Europe et à Paris, le 2 décembre au Trianon, avant de s'envoler pendant les vacances de février pour les États-Unis. Elle espère bien que ses enfants l'accompagneront. Gala nous offre un petit avant-goût avec un live de 30 minutes de l'artiste réalisé rien que pour eux, à découvrir sur leur chaîne Dailymotion.