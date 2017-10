Carla Bruni : Ses "relations sexuelles fantastiques" avec Nicolas Sarkozy

Le 6 octobre, Carla Bruni publiait son album French Touch produit par l'immense David Foster. Après une intense promotion en France, où l'artiste ne s'est pas montrée avare en confidences sur son mari, Nicolas Sarkozy, et leur fille Giulia (5 ans), la voici envolée pour New York puisque l'album sort également aux Etats-Unis.

Si l'ancien président l'accompagne outre-Atlantique, monsieur reste en coulisse laissant Carla faire son travail. Le 9 octobre, il assistait à une réunion au News Corp Building alors que Carla est allée chez Universal Music sur Broadway. Le Lendemain, elle enchaînait les interviews. Ce qui fascine les Américains, c'est bien le destin incroyable de celle qui a été l'un des supermodels des années 1990, avant de devenir une star de la chanson avec cette parenthèse de première dame. Aussi n'est-il pas rare que la conversation converge, à un moment ou un autre, sur l'homme qu'elle aime depuis dix ans. C'est le cas notamment dans le grand portrait qu'a réalisé le site lifestyle Refinery29 en sa compagnie. Pour eux, Carla Bruni évoque un féminisme plus assumé, la Marche des femmes de Washington, sa relation avec le regretté Gianni Versace, son admiration pour Michelle Obama et, bien sûr, son amour pour Nicolas Sarkozy.

Sa recette du bonheur

"Je suis toujours très attiré par mon homme et je suppose qu'il l'est toujours par moi - je l'espère après dix ans, confie Carla Bruni en riant. Dans un mariage, il doit absolument y avoir du désir et de l'amitié. Quand nous vivions dans ce magnifique palais qu'est l'Elysée [principalement le week-end, NDLR], je dînais avec lui à chaque fois qu'il n'avait pas d'autres engagements pour que nous puissions parler, parce que nous sommes amis. Mais nous avons aussi des relations sexuelles fantastiques." La chanteuse révèle alors sa recette d'un mariage heureux : "Je crois que vous devez être très attirés l'un par l'autre, parce que lorsque le désir s'éteint et qu'il n'y a plus de mystère, c'est là que vous êtes tentés d'aller voir ailleurs, de mentir et ensuite c'est terminé. Mais vous devez aussi très à l'aise, parce que la passion seule vous mènera à la destruction."

Depuis son arrivée à New York, Carla Bruni a participé à plusieurs émissions de télé comme le Today Show sur NBC et Watch What Happens Live! sur Bravo, durant laquelle elle a retrouvé son amie Yolanda Hadid.