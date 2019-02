Carla Bruni sur son union avec un président : "Tout ça était dissuasif pour moi"

Durant toute une semaine, Carla Bruni est l'invitée de marque du podcast de France Culture A voix nue. Un entretien de 2h30 pour lequel elle n'a pas hésité à évoquer son enfance, son couple, la musique... Lors du premier épisode diffusé le 18 février 2019, la chanteuse de 51 ans est revenue sur la mort de son père, mais aussi sur son couple avec Nicolas Sarkozy.

Après s'être rencontrés lors d'un dîner organisé chez Jacques Séguéla en 2007, l'ancien top model et le président se sont rapidement mariés l'année suivante, à l'Elysée : "Les gens s'imaginent que par ambition, on peut épouser un homme qui est président de la République, a-t-elle ainsi affirmé au micro de la journaliste Marie-Laure Delorme. Ils ne s'imaginent pas que pour quelqu'un qui est artiste, ce n'est pas du tout commode et tout le monde n'a pas envie de pouvoir. (...) Tout ça était dissuasif pour moi. J'étais soulagée de partir de là-bas avec lui." Elle a finalement quitté son rôle de première dame en 2012.

L'ancien top corrige également l'image de "bourrin inculte" que beaucoup ont associée à son mari : "C'est quelqu'un qui ne pense pratiquement qu'à la culture. (...) Mon mari avait un intérêt personnel pour la culture. Il a pensé que dans les moments où la crise devient aiguë, il fallait doubler la mise sur la culture." La mère d'Aurélien (17 ans) et Giulia (7 ans) conclut alors : "Hélas, on ne peut rien contrôler de son image publique et du sentiment que les autres en ont. Il ne faut pas la confondre avec ce que l'on est vraiment."