Carla Bruni, son père disparu et sa vraie identité : "Ça a été un choc frontal"

Durant toute une semaine, Carla Bruni est l'invitée de marque du podcast de France Culture A voix nue. Un entretien de 2h30 au cours duquel elle n'a pas hésité à évoquer son enfance, son couple, la musique... Lors du premier épisode diffusé ce lundi 18 février 2019, la chanteuse de 51 ans est notamment revenue sur sa famille, marquée en 1996 par la mort de son père Alberto Bruni-Tedeschi.

"Ça a marqué un avant et un après, comme toutes les morts des personnes très symboliques et quelle que soit la proximité qu'on a avec eux (...). Ça a été un choc assez frontal, un déplacement comme des plaques tectoniques", confie-t-elle. Peu de temps après sa disparition, le jeune mannequin alors âgé de 28 ans a appris qu'il n'était pas son père biologique (il s'agit de Maurizio Remmert) : "Je ne l'ai pas appris tout de suite. Je me suis sentie pas du tout bien à sa mort, et comme j'étais une jeune femme très, très tranquille, libre, j'ai été étonnée par le choc que ça m'a procuré. C'est là que j'ai commencé à enquêter", se remémore-t-elle à ce sujet.

L'épouse de Nicolas Sarkozy raconte alors comment son père avait d'abord raconté la vérité à sa soeur aînée Valeria : "Elle est très proche de moi et elle n'osait pas me le dire. Mais s'il lui a dit, c'était pour passer le mot je pense... Ça a pris six mois pour que je lui fasse cracher le morceau parce qu'elle avait peur que ça me traumatise." Aujourd'hui, la mère d'Aurélien (17 ans) et Giulia (7 ans) évoque cette histoire avec du recul, sans aucune rancoeur envers son père et sa mère, Marisa Borini : "Pour mes parents, le silence était d'or, ça ne se faisait pas de dire à un enfant toute la vérité (...). Ma mère a ouvert des yeux comme des soucoupes quand je lui ai dit : "Tu aurais pu me le dire." Et elle m'a dit : "Mais tu es folle, comment voulais-tu que je te dise une chose pareille ? Mais on n'est pas des Américains ! Tu dois protéger les gens que tu aimes et tu dois les protéger par le mensonge."