Carla Bruni en tournée : Son rêve pour Giulia et Aurélien...

Le 17 juillet 2018, Carla Bruni est remontée sur scène pour le Festival Jazz à Juan. À cette occasion, la chanteuse de 50 ans s'est confiée brièvement dans les pages de Paris Match, en kiosques ce 26 juillet. L'épouse de Nicolas Sarkozy annonce qu'elle travaille sur un nouvel album en français qui fera suite aux reprises de l'album French Touch, paru en 2017. Elle revient également sur sa tournée à travers le monde et sur ses enfants, Giulia Sarkozy (6 ans et demi) et Aurélien Enthoven (17 ans).

Comme le rappelle Paris Match, la tournée de Carla Bruni, qui vient de repasser en Espagne et la conduira au Liban le 30 juillet et en Corée du Sud en novembre, aura visité en tout une vingtaine de pays. En Grèce, Giulia avait pu faire partie du voyage et en février 2018, la petite et son grand frère ont suivi leur mère quand elle tournait aux États-Unis. Carla Bruni avait choisi ses dates en fonction des vacances scolaires pour partir avec ses enfants. Dans Paris Match, la star espère pouvoir renouveler un maximum cette expérience : "À l'avenir, j'adorerais pouvoir partir en tournée avec mes enfants. J'ai mis Giulia et Aurélien au chant afin qu'ils puissent être sur les routes avec moi en tant que choristes."

Pour Giulia, on veut bien le croire. Sa mère a déjà confié que sa fille avait une âme d'artiste et Giulia chantonne très souvent dans les vidéos postées sur le compte Instagram de Carla Bruni. Pour Aurélien, fan de métal et de sciences, on doute un chouïa de la probabilité de le retrouver sur scène avec sa mère. Elle avait néanmoins choisi de reprendre Highway to Hell d'AC/DC rien pour lui sur French Touch.

De passage sur les ondes de RTL samedi 22 juillet, Nicolas Sarkozy fut l'invité de Stéphane Boudsocq dans son émission Les Essentiels dans laquelle une personnalité se raconte à travers un concert, un livre, un film et une chanson. L'ancien président de la République a choisi Le Garçon triste comme chanson préférée, un titre que Carla a écrit en pensant à lui et qu'Isabelle Boulay a enregistré pour son album En vérité paru en 2017. "Un jour, je suis rentré à la maison et Carla m'a montré une chanson qu'elle avait écrite, un peu pour moi. Et j'étais très ému parce que je la trouve magnifique. Elle l'a donnée à Isabelle Boulay, qui est une immense chanteuse, une immense voix. Carla ne l'a jamais enregistrée mais, à trois ou quatre reprises, elle l'a chantée récemment à la fin de son concert et, chaque fois qu'elle l'a chantée, il y a un silence dans la salle... C'est une des plus belles chansons qu'elle a écrites." Peut-être Carla Bruni l'enregistrera-t-elle enfin pour son prochain album, qui sait ?