Carla Bruni entourée de Giulia et Raphaël : Pause familiale à San Francisco

Dans le cadre de sa tournée internationale, Carla Bruni a chanté à San Francisco. L'artiste qui connaît un franc succès avec son album French Touch, composé de reprises de tubes d'Abba, Depeche Mode, The Clash, Rita Hayworth, Willie Nelson ou encore les Rolling Stones, n'a pas voyagé seule. Ses enfants sont en effet à ses côtés comme elle vient de le prouver sur son compte Instagram

Vingt-quatre heures après avoir posté une craquante photo de sa fille Giulia (6 ans) conversant avec les phoques de la baie de San Francisco, l'épouse de Nicolas Sarkozy a dévoilé un autre cliché sur lequel on peut voir la fillette être accompagnée de son frère Aurélien (16 ans), fils de Raphäel Einthoven. Eh oui, ce sont les vacances scolaires en France et le duo a bien raison de profiter de ce moment pour passer du temps avec leur maman sur la côte californienne et admirer le fameux Golden Gate de San Francisco. "Golden Gate, San Francisco #brotherandsister", a simplement écrit Carla Bruni en légende de cette photo sur laquelle Giulia porte une adorable jupe rose.