Carla Bruni : Nouvelle photo craquante de sa fille Giulia, sa "princesse"

Pour French Touch, Carla Bruni a repris, à sa manière, des tubes d'Abba, Depeche Mode, The Clash, Rita Hayworth, Willie Nelson ou encore les Rolling Stones. Un album en anglais qui l'amène à se produire sur scène à l'étranger. En pleine tournée aux Etats-Unis, l'ex-Première dame profite du soleil californien avec sa fille Giulia.

Vendredi 23 février, sur son compte Instagram, l'épouse de Nicolas Sarkozy (avec qui elle vient de célébrer leurs dix ans de mariage) a dévoilé une nouvelle et adorable photo de sa fille de 6 ans. On peut voir l'enfant, emmitouflé dans un épais manteau, se tenir face à la baie de San Francisco afin d'admirer les phoques. Un spectacle unique, un moment de détente tendrement commenté : "Hello San Francisco ! Tu es si magnifique sous le soleil d'hiver. Voici ma petite Giulia en train d'avoir une conversation sérieuse avec les phoques."

Sur sa Story Instagram, la chanteuse de 50 ans a posté une autre photo de la fillette (voir dans notre diaporama) qu'elle surnomme sa "princesse".