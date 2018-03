Carla Bruni "si fière" de son "courageux" fils Aurélien, victime d'antisémitisme

Après le passage d'Aurélien Enthoven dans l'émission Quotidien sur TMC le 12 mars 2018, sa mère Carla Bruni s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour applaudir son intervention. Pour rappel, le youtubeur de 16 ans était sur le plateau de Yann Barthès pour évoquer les violentes attaques antisémites dont il a fait l'objet sur les réseaux sociaux après la publication la semaine dernière d'une vidéo sur sa chaîne M – Gigantoraptor dans laquelle il traitait du racisme.

Très active sur Instagram, la chanteuse de 50 ans et épouse de Nicolas Sarkozy a ainsi publié un adorable message plein d'amour et d'espoir. "Si fière de mon fils Aurélien Enthoven (...). Fière de son combat contre l'ignorance, les idées reçues, le racisme et la bêtise. Fière de sa passion pour la science et pour la vérité et enfin fière de son courage. Et bravo pour sa prestation remarquable hier", a écrit l'interprète de l'album French Touch.