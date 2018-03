Aurélien Enthoven victime d'antisémitisme : "Mes parents ont l'habitude..."

Aurélien Enthoven, le fils de Carla Bruni et de Raphaël Enthoven, est victime d'attaques antisémites sur la Toile. Lundi 12 mars 2018, le jeune youtubeur de 16 ans a riposté sur le plateau de Quotidien (TMC) face à Yann Barthès.

Sur sa chaîne YouTube baptisée M - Gigantoraptor, l'adolescent a publié la semaine dernière une vidéo dans laquelle il traite du racisme. Et en évoquant un tel thème, Aurélien Enthoven s'est fait quelques ennemis, au point de faire depuis l'objet de terribles insultes à caractère raciste. Mais pas de quoi l'inquiéter...

En effet, lors de sa première prise de parole sur un plateau télévisé, le jeune homme s'est dit "plutôt serein". "C'est surtout mes parents qui sont un petit peu inquiets", a-t-il regretté. S'il ne semble pas vraiment atteint par ces attaques antisémites, Aurélien Enthoven explique avoir été "un petit peu choqué" au début.

Ils attaquent mes parents pour me blesser

Comment réagissent ses parents face à ce flot d'insultes ? "Ils ont un petit peu l'habitude, lance-t-il alors. Je ne pense pas qu'ils [les auteurs des insultes, NDLR] veuillent nécessairement attaquer mes parents pour une raison simple. S'ils sont contraints de s'en prendre à moi, c'est qu'ils sont dans une position de faiblesse et que mes parents leur ont peut-être mis un vent plusieurs fois."

Et de poursuivre : "Quand ils viennent attaquer mes parents sur la page, ce n'est pas pour attaquer mes parents. C'est pour m'attaquer moi, pour me blesser." Une stratégie qui ne marche pas vraiment puisque Aurélien Enthoven ne semble pas touché... sauf quand il en lit "une quarantaine en une soirée" : "Je dois admettre que ça mine un peu le moral !"

Décidé à ce que justice soit faite, le fils du philosophe et de l'ex-mannequin indique que ses parents ont déposé une plainte contre les internautes ayant laissé des commentaires antisémites. "Normalement, on devrait pouvoir retrouver l'adresse IP de ces personnes-là pour qu'elles soient punies pour injures envers mineur et qui plus est avec facteur aggravant à caractère raciste", a-t-il conclu.