Carla Bruni séparée de Guilia pendant quelques jours : sa grande "aventure"

Carla Bruni va devoir se séparer quelques jours de son adorable petite fille, Giulia. À 7 ans, la blondinette est partie pour sa première classe verte ! Au matin du lundi 15 février 2019, la compagne de Nicolas Sarkozy depuis plus de onze ans a publié plusieurs photos de sa fille, toujours de dos afin de ne pas dévoiler son visage, avec une grosse valise et un sac à dos rose. On ne connaît de Giulia que sa jolie chevelure blonde, qui, cette fois, était tressée. Sur la valise qu'elle tient fermement, il y a d'ailleurs une étiquette à son nom afin qu'elle ne perde pas ses affaires.

Bottes cloutées, doudoune crème, pull rose et sac à dos assorti : la fillette de 7 ans est déjà, comme sa mère, une passionnée de mode. "Départ en classe découverte, prête pour des aventures...", a écrit Carla Bruni sur Instagram, où elle est suivie par plus de 410 000 fans. Le rose semble être la couleur préférée de Guilia, puisqu'elle portait une combinaison rose fuchsia lors d'un séjour dans les Alpes italiennes, où elle a appris à skier, en février 2019.