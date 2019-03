Carla Bruni-Sarkozy : Sa fille Giulia, adorable princesse gourmande

Carla Bruni-Sarkozy a pris l'habitude d'appeler sa fille Giulia, sa "princesse". Un tendre surnom qui prend à présent tout son sens. Comme beaucoup de jeunes enfants de son âge, la fillette de 7 ans de l'ancienne première dame et l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy aime les déguisements féeriques, une passion qu'elle partage avec ses amies.

Dimanche 24 mars 2019, Giulia a reçu certaines d'entre elles chez elle, un après-midi convivial qui s'est déroulé avec des déguisements de princesses mais aussi des gourmandises préparées par sa maman. Via ses stories Instagram, Carla Bruni-Sarkozy a dévoilé avoir mis la main à la pâte pour préparer ce qui s'apparente à des cookies. La chanteuse de 50 ans a notamment publié une jolie photo de groupe présentant Giulia et ses copines devant le goûter tout juste sorti du four. La fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se situe à gauche, vêtue d'une robe verte et blanche et reconnaissable à ses longs cheveux blonds coiffés en queue de cheval.