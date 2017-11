Carole Rousseau, maman de jumeaux de 4 ans : "Ils sont assez désobéissants"

Avant de coanimer Danse avec les stars avec Sandrine Quétier, Carole Rousseau tourne la saison 2 de Safari Go ! pour Gulli. Heureuse de cette nouvelle opportunité, l'animatrice de 49 ans a accordé une interview au magazine Télé 7 Jours.

Arrivée à une période de sa vie où elle a envie de s'amuser, la pétillante quadragénaire est très heureuse de présenter un jeu d'aventure, un type de programme sur lequel elle n'avait encore jamais travaillé. Et puis, travailler avec des enfants, Carole Rousseau adore tout particulièrement. "C'est assez magique de voir de voir cette adoration des parents pour leurs enfants. De constater qu'ils n'ont qu'une seule volonté, de les rendre heureux et fiers", déclare-t-elle.

Maman de jumeaux âgés de 4 ans, Luchino et Vittorio, la très discrète présentatrice a accepté de parler d'eux. Quand la journaliste lui demande si elle aurait pu participer à Safari Go ! avec ses fils, elle répond : "Oh, oui ! C'est le genre d'aventures qui m'amuserait beaucoup. Mes enfants aussi, d'ailleurs. À 4 ans, ils sont encore trop petits, mais déjà casse-cou et assez désobéissants. Convaincre mon mari sera plus difficile. Mais bon... Si j'insiste, pour ses fils, peut-être fera-t-il un effort"

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Carole Rousseau dans le magazine Télé Loisirs en kiosques le 6 novembre 2017.