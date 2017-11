Caroline, Albert et Stéphanie de Monaco avec sa fille Camille réunis pour Grace

Ce 12 novembre 2017, Grace Kelly, tragiquement disparue en 1982, aurait eu 88 ans. A la veille de cette date particulière pour eux, les trois enfants issus du mariage de l'étoile hollywoodienne devenue princesse monégasque et de son mari le prince Rainier III étaient réunis pour un hommage en images.

Au Théâtre Princesse Grace, dont la princesse Stéphanie de Monaco assume la présidence, le prince Albert II de Monaco, souverain du Rocher, la princesse Caroline, aînée de la fratrie, et Stéphanie, la benjamine, se sont retrouvés très chaleureusement à l'occasion d'une projection organisée par la Fondation Princesse Grace et de l'auteure Dani Carew. Camille Gottlieb, fille de la princesse Stéphanie dont les publications Instagram soulignent parfois une troublante ressemblance avec Grace, se joignaient à eux pour cette séance événement suivie d'un dîner : au programme, The Country Girl, film de 1954 qui permit à Grace Kelly de décrocher l'Oscar de la meilleure actrice aux dépens de Judy Garland.

Pour obtenir le rôle - initialement promis à Jennifer Jones, enceinte au moment du tournage - de Georgie Elgin, la malheureuse épouse de l'alcoolique joué par Bing Crosby face à William Holden, Grace Kelly, déjà familière avec la pièce de Clifford Odets dont le long métrage était l'adaptation, avait fait pression sur les studios MGM afin qu'ils acceptent qu'elle tourne pour la Paramount. Et avait obtenu gain de cause. Dans sa fulgurante carrière au cinéma, aussi éblouissante qu'éphémère puisqu'elle y renonça pour épouser Rainier en 1956, The Country Girl reste un moment à part, à contre-emploi de l'aura glamour qu'elle avait acquise.