Camille Gottlieb, portrait craché de sa grand-mère Grace Kelly

Il suffit d'une photo de Camille Gottlieb pour avoir l'impression de Grace Kelly est toujours parmi nous. Disparue depuis trente-cinq ans, l'actrice américaine, devenue princesse de Monaco par son mariage avec Rainier III, reprend vie lorsque l'une de ses petites filles rejoue l'une de ses postures mythiques, ou tout comme.

Encore très peu remarquée, bien moins que sa grande soeur Pauline Ducruet, alors qu'elle est pourtant très active sur les réseaux sociaux, Camille Gottlieb a attiré l'attention il y a quelques jours. À la fin du mois de septembre, la jeune fille de 19 ans née de la liaison de sa maman Stéphanie de Monaco avec son ex-garde du corps Jean-Raymond Gottlieb s'est démarquée avec une photo postée sur Instagram. Très photogénique, Camille pose avec une cigarette à la bouche, une mise en scène qui a rappelé à beaucoup la prestation de sa grand-mère Grace Kelly dans le film Rear Window sorti en 1953. Les cheveux lâchés et coiffés sur le côté, le teint unifié et lissé, les yeux dessinés avec un fin trait d'eye-liner et la bouche recouverte de rouge, la petite soeur de Pauline et Louis Ducruet fait preuve d'une assurance saisissante.

Les internautes sont stupéfaits par cette ressemblance bluffante avec sa grand-mère et la transmission de sa beauté légendaire au fil des générations. "Avec ou sans cigarette, vous êtes le portrait de votre grand-mère. Même beauté naturelle, même classe", "Vous ressemblez vraiment à votre maman : splendide", "Une pure beauté, quelle ressemblance avec Grace Kelly incroyable", peut-on notamment lire.



Si Camille Gottlieb ne porte pas le nom de sa grand-mère, elle ne peut nier leur filiation avec ce portrait qui fait grand bruit.