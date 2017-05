Louis Ducruet et Marie, plus amoureux que jamais devant l'AS Monaco couronnée

Au fil de la saison et de l'emprise de l'AS Monaco sur la Ligue 1, la présence princière au stade Louis-II s'est faite de plus en plus intense. Et samedi soir, le prince Albert II comme son neveu Louis Ducruet, accompagné comme toujours de sa bien-aimée Marie, était au rendez-vous d'un dénouement anticipé qu'ils espéraient : ils ont été servis, puisque, malgré la belle résistance du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, les joueurs du club de la principauté ont fait le nécessaire, à une journée de la fin du championnat de France, pour s'assurer d'être sacrés.

Victorieux avec panache (4-0) de Lille, les joueurs de Leonardo Jardim ne pourront plus être rejoints par leur rival : avec trois points d'avance, un match en retard et une différence de buts très favorable (+73 contre +56), les Monégasques seront couronnés champions de France dans quelques jours. Un scénario idéal qui a une nouvelle fois fait le bonheur du chef d'Etat de la principauté, premier supporter, mais aussi du fils de la princesse Stéphanie, qui, tout à sa joie, a fêté par un baiser passionné avec sa chérie Marie le septième titre de champion de France de l'ASM - le premier depuis 2000, avant que la Division 1 devienne la Ligue 1. Le jeune couple, qui s'affiche régulièrement dans la vie publique du Rocher depuis l'an dernier, devrait désormais s'éclipser, intersaison oblige...

Un triomphe pouvant en cacher d'autres, les Monégasques font aussi une razzia sur les Trophées UNFP, qui récompensent les meilleurs joueurs de cette saison du championnat de Ligue 1 : meilleur entraîneur pour le Portugais Leonardo Jardim, meilleur gardien pour le Croate Danijel Subasic et meilleur espoir pour le prodige Kylian Mbappé.