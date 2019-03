Caroline Receveur : Canon en bikini, la jeune maman est prête pour l'été !

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. À cause d'eux, elles sont directement exposées aux commentaires déplacés. Caroline Receveur en a récemment fait la triste expérience en essuyant des critiques sur son physique. L'influenceuse en nargue les auteurs et régale ses admirateurs avec un nouveau selfie en bikini...

Le début du printemps a réveillé un besoin collectif de soleil et de vacances. Caroline Receveur s'y prépare et a partagé son enthousiasme sur Instagram, où elle compte plus de 3 millions d'abonnés.

La créatrice de la marque de vêtements Recc et jeune maman d'un petit garçon (Marlon, 8 mois) a publié sur l'application un selfie pris face à un miroir. Elle y porte un maillot deux pièces et écrit en légende : "Tous les corps sont des corps à bikini".