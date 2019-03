Fashion Week : Caroline Receveur et Cyril Lignac se croisent chez Balmain

Angélique dans un top blanc Balmain (collection printemps-été 2019), porté avec un jean dégradé, un sac et des sandales bleues, maquillée par L'Oréal Paris, Caroline Receveur a fait sensation auprès des photographes présents.

Ces derniers n'ont pas non plus manqué la venue des actrices Shailene Woodley et Sabrina Ouazani (actuellement à l'affiche de Jusqu'ici tout va bien), de Carine Roitfeld, du top model Jourdan Dunn et de l'invité surprise, le chef et présentateur des émissions Le Meilleur Pâtissier et Les Rois du gâteaux (diffusées sur M6) Cyril Lignac.

La Fashion Week de Paris s'achèvera le mardi 5 mars.