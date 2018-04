Caroline Receveur, enceinte - son chéri jugé "superficiel" : Il réplique !

En partageant une ancienne photo, Hugo Philip ne s'attendait probablement pas à une telle réaction.

Mardi 27 mars 2018, le compagnon de Caroline Receveur avec qui il attend un petit Marlon publiait en Insta Story une photo sur laquelle il apparaissait torse nu. Un cliché qui datait de juillet 2017. A cette époque, le beau brun avait 10 kilos en moins et a tenu à le faire savoir. Mais ce qu'un internaute a retenu, c'est simplement qu'Hugo Philip a posé en caleçon. Et il s'est permis de qualifier le futur papa de "superficiel". Une remarque qui a beaucoup amusé ce dernier.

"Ce genre de message de mecs complètement frustrés que j'adore", a-t-il écrit. Il a également fait un sondage en demandant à ses abonnés s'il valait mieux "en rire" ou "en pleurer". On imagine qu'Hugo Philip a préféré en rire. D'autant plus qu'il a d'autres préoccupations plus importantes en ce moment. Le beau mannequin s'apprête en effet a accueillir son premier enfant. Régulièrement, Caroline Receveur n'hésite pas à dévoiler son beau bidon. Une future maman rayonnante !