Caroline Receveur et Hugo Philip : Fous amoureux pendant que bébé fait la sieste

Caroline Receveur et Hugo Philip sont aux anges et ils n'ont pas peur d'afficher leur bonheur. Samedi 28 juillet 2018, le couple, de passage à Paris en famille, a profité de la douceur de la journée pour une balade avec Marlon, leur petit garçon, né le 6 juillet.

Lors d'une pause en terrasse, la belle influenceuse de 30 ans, qui a déjà retrouvé la ligne, a tenu à partager une nouvelle adorable photo de son tout-petit sur Instagram alors qu'il était en pleine sieste. "3 semaines ma petite tortue #tesmignonmaistesuntoutpetitbreton", écrit-elle en légende en reprenant une célèbre réplique du film La Tour Montparnasse. De quoi faire fondre ses abonnés qui se sont rapidement laissés séduire : "Mais qu'il est beau !!!", "Marlon est d'une beauté à tomber", "Il est a croquer c'est une petite merveille"... pouvait-on lire parmi les messages.

Plus tard, dans la soirée, Caroline Receveur et son chéri se sont offert une petite soirée à deux dans les rues de la capitale. Un petit break loin des couches et des biberons pour célébrer leur nouvelle vie de famille. A travers une vidéo, l'ancienne starlette de télé-réalité a dévoilé un moment plein d'amour et de fous rire où ils apparaissent plus amoureux que jamais. "Too much love" comme le dit si bien Caroline Receveur...