Caroline Receveur et Hugo Philip : Instants câlins et complices au Lollapalooza

Il y a un peu plus d'un an, Caroline Receveur et Hugo Philip se mettaient en couple. Une idylle qu'ils ont préféré garder secrète dans un premier temps. Mais, une fois l'officialisation faite, l'influenceuse de 32 ans et le beau mannequin ont pris plaisir à partager leur idylle avec leurs fans sur les réseaux sociaux.

Leurs abonnés ont donc appris en février 2018 que Caroline Receveur attendait son premier enfant. Et le 6 juillet dernier, c'est la naissance du petit Marlon que le couple a annoncé. Depuis, ils n'hésitent pas à dévoiler de précieux instants avec leur bout de chou.

Les amoureux n'oublient toutefois pas de profiter de quelques moments à deux. Le week-end dernier, ils se sont par exemple rendus au festival de musique Lollapalooza qui se déroulait à l'hippodrome de Longchamp (bois de Boulogne). Et, ils n'ont bien entendu pas manqué de capturer quelques instants de ce rendez-vous. Après avoir posé avec des amis, c'est en train de s'échanger un doux baiser sur la bouche que Caroline Receveur et Hugo Philip se sont dévoilés en photo et en vidéo.

L'occasion de se crier une fois de plus leur amour. "Together is my favorite place to be", a écrit la belle blonde. "We don't wanna be like them #You&I", a quant à lui écrit le beau brun.