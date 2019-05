Caroline Receveur maman : Ce stigmate qu'elle a décidé d'assumer

Caroline Receveur s'est exposée au naturel, sur son compte Instagram, le 2 mai 2019. Depuis qu'elle a accouché il y a un peu moins d'un an d'un adorable petit Marlon, le physique de l'influenceuse a quelque peu changé. Tout un chamboulement pour la jeune mère de 34 ans, qui avait décidé d'accoucher par césarienne. À l'époque, elle a été la cible des pires cancans, critiquant son choix de vie pourtant revendiqué. "Au risque d'en choquer plus d'un, je n'ai pas souhaité mettre au monde Marlon par voie basse mais par césarienne. Certaines femmes ont une peur bleue de la césarienne. Moi, au contraire, j'étais rassurée de savoir que tout serait organisé, planifié et pris en main afin d'éviter au maximum de 'mauvaises' surprises le jour-j", avait-elle déclaré.

Seulement, accoucher par césarienne laisse des traces : une légère cicatrice au niveau du bas ventre. Des millions de femmes qui ont donné la vie ont cette empreinte indélébile. Si certaines choisissent de la dissimuler, Caroline Receveur a fait le choix de l'exposer au grand jour. Hier, elle a donc publié un cliché d'elle en lingerie, en noir et blanc, dévoilant sa petite cicatrice. "Les coeurs les plus forts ont le plus de cicatrices", a écrit la compagne d'Hugo Philip en légende de ce cliché.

Un désir de s'assumer qui plaît beaucoup à ses 3,2 millions d'abonnés. "Tu es un modèle pour beaucoup d'entre nous", "tellement symbolique", "la plus belle des cicatrices", peut-on lire en section commentaires, sous son cliché. Aujourd'hui, le petit Marlon a 9 mois et fait le bonheur du couple d'influenceurs.